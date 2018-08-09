В Узбекистане обсуждают новую систему мониторинга лесов

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе Узбекистан сделал еще один шаг вперед на пути к достижению целей в области устойчивого развития.

В течении двух дней, 9-10 августа, более 30 экспертов в области лесного хозяйства из Узбекистана, Турции и Российской Федерации собрались в Ташкенте, чтобы обсудить проект набора национальных критериев и индикаторов для устойчивого управления лесами, сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Национальные системы мониторинга и оценки лесных ресурсов призваны обеспечить получение достоверной информации в области управления и использования лесов, что позволит улучшить разработку государственной политики, планирование и устойчивое управление лесами.

Проект, реализация которого будет осуществляться в течение трех с половиной лет, нацелен на поддержку разработки системы отчетности для устойчивого лесопользования в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В план по устойчивому лесопользованию в Узбекистане вошли 14 критериев и индикаторов, охватывающие такие вопросы, как политика в области лесного хозяйства, лесные ресурсы, опустынивание, законодательные и институциональные вопросы, лесная сертификация и экотуризм.

Кроме того, в поддержку Боннского вызова Узбекистан присоединился к региональным усилиям Кавказа и Центральной Азии по восстановлению к 2030 году 2,5 миллионов гектаров деградированных земель.