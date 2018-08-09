РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане обсуждают новую систему мониторинга лесов

CA-NEWS (UZ) - На этой неделе Узбекистан сделал еще один шаг вперед на пути к достижению целей в области устойчивого развития.

В течении двух дней, 9-10 августа, более 30 экспертов в области лесного хозяйства из Узбекистана, Турции и Российской Федерации собрались в Ташкенте, чтобы обсудить проект набора национальных критериев и индикаторов для устойчивого управления лесами, сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Национальные системы мониторинга и оценки лесных ресурсов призваны обеспечить получение достоверной информации в области управления и использования лесов, что позволит улучшить разработку государственной политики, планирование и устойчивое управление лесами.

Проект, реализация которого будет осуществляться в течение трех с половиной лет, нацелен на поддержку разработки системы отчетности для устойчивого лесопользования в Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

В план по устойчивому лесопользованию в Узбекистане вошли 14 критериев и индикаторов, охватывающие такие вопросы, как политика в области лесного хозяйства, лесные ресурсы, опустынивание, законодательные и институциональные вопросы, лесная сертификация и экотуризм.

Кроме того, в поддержку Боннского вызова Узбекистан присоединился к региональным усилиям Кавказа и Центральной Азии по восстановлению к 2030 году 2,5 миллионов гектаров деградированных земель.

print
  • Генпрокуратура Армении начала рассматривать ходатайство об освобождении экс-президента, который обвиняется в госперевороте
  • Делегация узбекских журналистов приехала в Таджикистан
  • И.о. заместителя главы Госкомтуризма Узбекистана назначен 23-летний студент
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×