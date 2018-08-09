Financial Times узнала о планах Саудовской Аравии «любой ценой» избавиться от активов в Канаде

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия распродает канадские активы на фоне обострения дипломатического спора, возникшего после того, как Оттава потребовала освободить арестованных саудовской стороной правозащитниц, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Эр-Рияда.

Центробанк Саудовской Аравии и государственные пенсионные фонды поручили своим управляющим зарубежными активами «любой ценой» избавиться от канадских акций, облигаций и наличных средств, говорится в сообщении

По их словам, в общей сложности саудовские власти вложили в канадские активы более $100 млрд. Хотя, как отметил один из источников, доля этих инвестиций, вероятнее всего, была «довольно мала в абсолютном выражении», факт продажи несет в себе достаточно серьезный подтекст.

По словам одного из банкиров, продажа началась 7 августа. Он считает, что, продавая свои активы в Канаде, Саудовская Аравия подает сигнал властям других государств, предостерегая от вмешательства в суверенные дела королевства.

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в среду, что в споре с Канадой «не о чем договариваться» и что Оттава знает, что ей необходимо сделать, чтобы «исправить свою большую ошибку».

«Здесь не о чем договариваться. Ошибка была сделана, и ошибка должна быть исправлена», - сказал аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Королевство по-прежнему «рассматривает возможность принятия дополнительных мер» против Канады, сказал министр, не предоставив более подробной информации.

Отношения между Оттавой и Эр-Риядом ухудшились после того, как 3 августа Министерство иностранных дел Канады выразило протест против задержаний защитников прав женщин в Саудовской Аравии. Критика Оттавы вызвала негативную реакцию саудовских властей, они объявили канадского посла персоной нон грата и отозвали своего посла из Оттавы.

Саудовская Аравия также заявила о прекращении закупок зерна из Канады и о планах вывезти всех своих пациентов из канадских медучреждений. С 13 августа авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит рейсы в Торонто.