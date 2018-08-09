Президенты Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 8 августа, состоялся телефонный разговор президента Шавката Мирзиёева с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы главы государств выразили глубокое удовлетворение высокой динамикой развития узбекско-турецких отношений дружбы и стратегического партнёрства, сообщила пресс-служба президента.

Особо отмечено, что состоявшиеся исторические визиты на высшем уровне — Государственный визит президента Узбекистана в Турцию в октябре прошлого года и визит президента Турции в Ташкент в конце апреля — начале мая этого года, вывели двусторонние многоплановые отношения на качественно новый уровень, наполнив конкретным практическим содержанием.

Активно развивается политический диалог, обе страны тесно взаимодействуют и оказывают взаимную поддержку в рамках международных и региональных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций, Организации Исламского сотрудничества и других.