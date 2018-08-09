Граждане Узбекистана выбросили соотечественницу из окна после группового изнасилования

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как несколько человек изнасиловали женщину в гостинице в Невском районе и выбросили ее из окна. Как сообщает Главное следственное управление СК по Петербурге, действия злоумышленников квалифицировали по трем статьям УК - "Изнасилование", "насильственные действия сексуального характера" и "покушение на убийство".

Следствие полагает, что четверо пьяных граждан Узбекистана в возрасте 19-25 лет 4 августа в номере гостиницы "Белые ночи" избили гражданку Узбекистана 1993 года рождения, изнасиловали ее и совершили другие насильственные действия сексуального характера. Затем насильники выбросили ее из окна номера на третьем этаже. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, подозреваемые были задержаны.

Трех задержанных уже арестовали, следствие будет ходатайствовать и об аресте четвертого. Вскоре всем им должны предъявить обвинения.

Сейчас следователи выясняют роль каждого в совершенном преступлении.