СМИ сообщили о взятках в долларах за поступление в вузы Туркменистана

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начались вступительные экзамены в высшие и средние учебные заведения. Как сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», если в прошлом году в связи c отсутствием конвертации доллара с родителей абитуриентов за поступление брали взятки в манатах, то сейчас требуют только в долларах.

В то же время относительно прошлого года суммы взяток в долларах стали меньше.

В частности, если за поступление в медицинский университет в 2017 году брали сумму, эквивалентную $50-60 тысячам, то в этом — около $30 тысяч. За поступление на юридический факультет ТГУ в прошлом году брали $70-80 тысяч, сейчас — $40 тысяч. Поступление на остальные факультеты ТГУ «стоит» $23-28 тысяч.

По данным издания, из-за таких высоких размеров взяток родители предпочитают отдавать детей в зарубежные вузы.

Есть сведения, что с родителей, чьих детей могут отобрать для учебы в зарубежные вузы по госпрограмме, требуют взятку в размере $35 тысяч. Кроме того, как сообщил один из родителей, с 2018 учебного года правительство перестанет оплачивать учебу этих студентов, делать это будут родители. Подтвердить эту информацию из других источников пока не удалось.

7% мест в вузах резервируются для победителей и призеров школьных олимпиад, 6% — для детей-сирот, 4% для детей и ближайших родственников чиновников, остальные абитуриенты поступают за взятки, говорится в тексте.