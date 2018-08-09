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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане женщина печёт лепёшки весом 10 кг

CA-NEWS (TJ) - Каждая лепешка, которую печет жительница Раштского района Таджикистана, весит до 10-12 кг, а иногда ей приходится печь 20 таких лепешек.

Издание Азия Плюс подготовило видеорепортаж, побывав в гостях у 64-летней Тиловат Рахматуллоевой, которая известна во всем Раште как автор гигантских лепешек. Каждый традиционный хлеб этой удивительной женщины весит не меньше 10 кг, пишет издание.

В районе Сангвор, где она проживает, ни одно мероприятие не проходит без ее участия – если свадебный, к примеру, дастархан украшают лепешки диаметром 1 метр, то с уверенностью можно отметить, что пекла их известная Тиловат-апа.

«Начала я печь лепешки в тандыре еще в 8 классе. Тогда, естественно, они были не такими большими. Но с годами лепешки становились объемнее и тяжелее. Сейчас, к примеру, только один хлеб может насытить более 12 человек», - подчеркивает женщина.

О ее гигантских лепешках, кстати, знают давно уже и в столице – именно Тиловат Рахматуллаеву просят испечь объемные и сытные лепешки на различные народные пиры, которые организовываются в дни национальных праздников.

«В такие дни мне приходится за раз испечь до 20 таких лепешек», - говорит она.

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