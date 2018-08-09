Дождь потушил крупный природный пожар на границе Казахстана и Кыргызстана. В ходе тушения погиб егерь

CA-NEWS (KZ) - Дождь помог потушить крупный природный пожар, с которым почти неделю боролись пожарные Казахстана и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

«По природному пожару в Жамбылской области: ночью в горах прошел дождь, обстановка стабилизировалась, открытого горения не наблюдается. На месте работают 56 человек, 5 единиц техники и вертолет "МИ-705", имеются отдельные очаги тления на высокогорье. Распространения огня нет. Вертолет осуществляет облет и сброс воды (сброшено 9 тонн) в труднодоступных местах, также переброска личных сил на высокогорье», - сообщил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, 5 августа, во второй половине дня, в сельском округе Акыртас Жамбылского района Жамбылской области в труднодоступной горной местности произошло загорание сухой травы на предварительной площади 200 гектаров. Пожар начался на трансграничной территории с Таласской областью.

После поступления сообщения о пожаре были направлены силы и средства Службы пожаротушения ДЧС Жамбылской области, лесных хозяйств Т.Рыскуловского и Жамбылского районов и добровольных пожарных формирований местных исполнительных органов. Всего 84 человека и 10 единиц техники.

В ходе тушения пожара упал с высоты и скончался на месте лесник-егерь Акыртюбинского лесхоза, 1972 года рождения.

По информации МЧС Кыргызстана, на территории страны также проводится тушение степного массива.