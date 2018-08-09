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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США начался суд над тремя казахстанками

CA-NEWS (KZ) - В США состоялось первое слушание по делу гражданок Казахстана, обвиняемых в мошенничестве, связанном с продажей раритетных автомобилей, передает Tengrinews.kz.

«8 августа 2018 года состоялось первое судебное слушание, в рамках которого до лиц, проходящих по делу, было доведено обвинение. Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств», - сообщили в МИД РК.

Следующее слушание назначено на октябрь 2018 года. В министерстве отметили, что Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке продолжает оказывать всю необходимую помощь нашим гражданам и находится на постоянной связи с родственниками и адвокатами задержанных.

Напомним, казахстанок задержали сотрудники ФБР. Ранее сообщалось, что в США более 20 человек обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, пять граждан Грузии, четверо Азербайджана, трое граждан Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди подозреваемых есть граждане США и Турции.

По данным министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова, речь идет о трех гражданках Казахстана. В частности, по этому делу проходят Азиза Джавадзаде (Джалолова) 1994 года рождения, Диора Аширова 1991 года рождения и Елена Кудайбергенова 1970 года рождения. МВД РК подтвердило их гражданство.

По версии следствия, фигуранты дела размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими был создан ряд подставных фирм. Ущерб потребителям составил около $4,5 млн Подозреваемым может грозить до 30 лет тюрьмы.

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