На севере Туркменистана вдоль водоотводных каналов выставлена охрана из-за отбора поливной воды

CA-NEWS (TM) - На расстоянии десятков километров вдоль сельскохозяйственных водоотводных каналов в Дашогузе на севере Туркменистана в настоящее время выставлена охрана. По словам корреспондентов радио «Азатлык», таким образом, власти пытаются предотвратить несанкционированный отбор поливной воды.

«По распоряжению администрации, каждый день по два человека из каждой бригады должны дежурить и круглосуточно вести наблюдение за каналом, длиной в 100 километров, чтобы местные жители или фермерские хозяйства не откачивали насосами воду из каналов, должны предотвращать», - сообщил 8 августа источник. По его словам, существует устный запрет для населения на использование воды из каналов.

Как утверждает источник, в настоящее время, в частности в районе имени Сапармурада Туркменбаши на территории, принадлежавшей семи фермерским хозяйствам, осуществляется выращивание риса. Как сообщает источник, эти земли, которые раньше возделывались местным арендаторам, в настоящее время перешли в введение лиц, имеющих связи в руководстве страны. По его словам, дополнительный полив этих земель, стал одной из причин нехватки воды, что привело к усилению контроля за расходом поливной воды в регионе.

Выращивание риса требует обильного полива и предусматривает значительный расход воды.

Редакции не удалось подтвердить информацию об усилении надзора за использованием поливной воды в Дашогузе, а также выяснить причину нехватки воды в регионе у официальных источников.

В настоящее время фермеры района Акдепе Дашогузской области также испытывают недостаток воды. Как сообщают местные источники, на некоторых хлопковых полях еще ни разу не было полива.

По словам местного чиновника, беседовавшего на условиях анонимности, отсутствие полива связано с крайне низким уровнем воды в этом сезоне: «В канале Вас воды крайне мало. В канале Ханяп, ведущего в район Туркменбаши воды меньше положенного на 80%». Чиновник подтвердил, что фермеры, выращивающие хлопок в районах Губадаг, Болдумсаз, Конеургенч не могут использовать воду из проходящих через их территории каналов, именно с этим связано отсутствие полива.

По словам источника, в этом году в Дашогузе, вода в поливные каналы поступила с запозданием. Традиционно начало запуска поливной воды в каналы осуществляется в начале февраля, но в этом году наблюдалась задержка в несколько недель. Также сообщалось о двухмесячном запоздании подачи воды для промывки хлопковых полей.

Ранее неоднократно сообщалось о нехватке воды для полива сельскохозяйственных земель в регионе, что послужило одной из причин низкой урожайности зерна.