Как путешествовали американские туристы, погибшие в Таджикистане, по Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - Двое американских туристов, убитых в Таджикистане Джей Остин и Лорен Джохеген Гейган бросили свою работу в Вашингтоне чтобы велотуром путешествовать по всему миру. И первым их местом оказалась Южная Африка. Пробыв там пять месяцев, они направились в Марокко, потом в Испанию, а затем по Европе на своих велосипедах они доехали до Стамбула. Из Стамбула на самолете молодые путешественники прибыли в Казахстан и так началось их путешествие по Центральной Азии. CA-News воссоздал маршрут путешественников используя их страницы в Instagram, а также личный блог.

«Летать на самолетах не было частью наших планов, но не то чтобы у нас был план вовсе. Но у нас были идеи о приблизительном маршруте. Кататься на велосипеде в Стамбуле. Из Стамбула на Кавказ и по долинам Грузии. Далее крутить педали вдоль озер Армении и по лесам Азербайджана. Через Каспийское море на лодке и мы оказались бы в степях Казахстана,а затем отправились бы смотреть пустыни Узбекистана. Оттуда мы поехали бы на велосипедах к высоким горам Кыргызстана и Таджикистана», - делился своими идеями Остин в блоге Simply Cycling, но как оказалось они сократили маршрут и на самолете отправились прямо в Казахстан.

Публикация от Jay Austin (@simplycycling) 9 Июн 2018 в 8:11 PDT

Путешествуя по южному Казахстану, они посетили и Алматы, затем оправились подниматься по предгорьям и таким образом смогли добраться до Кыргызстана, где их в столице страны ожидала старый друг по имени Руби.

«В США я жил в маленьком доме в Колумбии. Мой дом находился в самом центре и возле меня всегда кипела жизнь. Одной из моих соседок оказалась Руби, которая имела свою ферму. Она занималась выращиванием клубники и после сбора урожая она оставила ее. Однажды я услышал, что она находится в Индии. А потом, всего несколько недель назад, мы зашел к ней в Instagram. Я увидел несколько фотографий, которые она сделала в Бишкеке, и я сказал: «Подождите, мы едем в Бишкек; вы живете в Бишкеке?», и она ответила: «Да, я живу в Бишкеке!», - делился своими воспоминаниями Остин. Таким образом они отправились в Кыргызстан к своему старому другу.

«Мы проводим короткое время с Руби, вспоминая все что случилось с нами за эти годы. Затем она отправляет нас на базар, чтобы закупиться вещами и в гипермаркет, чтобы мы смогли запастись едой для поездки на юг Кыргызстана»,- отмечается в блоге Остина.

Публикация от Jay Austin (@simplycycling) 28 Июн 2018 в 1:10 PDT

Остин и Лорен из Бишкека отправляются на велосипедах через перевал Тоо-Ашуу.

«Мое тело ослабло. Ощущаю холод и онемение в конечностях. У нас был длинный день и мы мало ели. Я втягиваю больше воздуха, чем мои легкие его получают. Мы проезжаем по туннелю вероятно, минут 10 или 15. Я где-то глубоко в горах и точное местонахождение мне неизвестно. Я вижу свет, и я мчусь к нему. Здесь, это буквально свет в конце туннеля. Оказалось мы проезжаем по перевалу Тоо-Ашуу», - писал в своем блоге Остин.

«Мы преодолели 32-километра и Тоо-Ашуу был одним из самых сложных препятствий для нас. Но впереди нас ждет перевал Ала-Бель, который оказался таким же высоким и снежным. Мы едем и вокруг нас повсюду горы. Великолепный пейзаж. Ледники. Водопады».

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После этого они добрались до села Сары Таш Ошской области и подъехали к границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. По записям в Instagram видно, что сначала они посетили озеро Каракул в Таджикистане. Остановившись в поселке Мургаб и получив медицинскую помощь Остин и Джей 25 июля отправились на перевал Ак-Байтал высотой 4655 м.

Публикация от Jay Austin (@simplycycling) 25 Июл 2018 в 5:08 PDT

29 июля примерно в 15:30 по местному времени на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на них и других туристов. Затем, как сообщает МВД Таджикистана, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди четырех погибших — Джей Остин и Лорен Джохеген Гейган. Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Больше всего повезло французу: он отстал от группы, и в момент трагедии на трассе его не было среди велосипедистов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в селе Торбулок в тот же день был обнаружен автомобиль Daewoo Leganza с видимыми повреждениями, свидетельствующими о причастности к инциденту. По документам владельцем машины оказался Джафариддин Юсупов 1997 года рождения. Кроме него, по данным МВД Таджикистана, в момент преступления в автомобиле находились еще как минимум три человека.

Вечером того же дня один подозреваемый был задержан, двое других попытались оказать сопротивление и были убиты. Паспортные данные и фотографии подозреваемых в нападении на туристов были опубликованы на сайте МВД. Ими оказались совсем молодые парни — 18-летний Сафаров Зафарджон, 21-летний Юсуфов Джаъфариддин и 19-летний Маджидов Асомуддин.

Утром 30 июля МВД сообщило об обнаружении и ликвидации преступной троицы в селе Осмондара. Еще двое предполагаемых участников преступления были задержаны позже.

Вскоре американская компания SITE Intelligence Group, следящая за информационной активностью экстремистов, сообщила, что ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». В Сети было опубликовано видео, где пятеро молодых людей из Таджикистана присягают на верность террористической группировке, подтвердив тем самым версию о теракте. В свою очередь, МВД Таджикистана возложило ответственность за теракт на запрещенную в стране Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

«По показаниям Абдусамадова Хусейна (один из задержанных — ред.), он в период с 2014 по 2015 год четырежды для проведения идеологической и военной подготовки посещал города Кум и Мазендеран Исламской Республики Иран, где встречался с активным членом террористической и экстремистской организаций «Партии исламского возрождения» Убайдовым Носиржуджой Ахтамовичем по прозвищу Кори-Носир», - сообщило МВД.

В Тегеране опровергли причастность к инциденту. «Иран не имеет какого-либо отношения к этому инциденту», - говорится в сообщении представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

4 августа генеральная прокуратура Таджикистана опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ.