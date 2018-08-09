В Алматы преобразились подземные переходы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы завершают капитальный ремонт всех подземных переходов города. В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек проверил темпы реконструкции пешеходной инфраструктуры и осмотрел обновленные подземные переходы.

В отремонтированных подземках установлены светодиодное освещение и датчики движения, звуковые динамики для воспроизведения музыки. Потолки покрыты специальным негорючим материалом, а стены оформлены яркими стилизованными картинами.

В рамках направления «Безопасный город» в каждом подземном переходе установлены по несколько видеокамер нового поколения. Они оснащены возможностью распознавания лиц и подключены к системе наблюдения районных управлений внутренних дел.

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«В этом году мы завершаем ремонт почти 160 улиц и благоустройство более 600 дворов. Ведется модернизация исторического центра города. За последний год обновлено порядка 800 километров инженерных сетей. Все это конечно создает неудобства для наших горожан. За несоблюдение правил проведения строительных работ при реконструкции тех же улиц уже оштрафованы ряд крупных строительных организаций. Все работы будут завершены с соответствующим качеством и в оптимальные сроки», - отметил Бауыржан Байбек.