РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы преобразились подземные переходы

CA-NEWS (KZ) - В Алматы завершают капитальный ремонт всех подземных переходов города. В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек проверил темпы реконструкции пешеходной инфраструктуры и осмотрел обновленные подземные переходы.

В отремонтированных подземках установлены светодиодное освещение и датчики движения, звуковые динамики для воспроизведения музыки. Потолки покрыты специальным негорючим материалом, а стены оформлены яркими стилизованными картинами.

В рамках направления «Безопасный город» в каждом подземном переходе установлены по несколько видеокамер нового поколения. Они оснащены возможностью распознавания лиц и подключены к системе наблюдения районных управлений внутренних дел.

«В этом году мы завершаем ремонт почти 160 улиц и благоустройство более 600 дворов. Ведется модернизация исторического центра города. За последний год обновлено порядка 800 километров инженерных сетей. Все это конечно создает неудобства для наших горожан. За несоблюдение правил проведения строительных работ при реконструкции тех же улиц уже оштрафованы ряд крупных строительных организаций. Все работы будут завершены с соответствующим качеством и в оптимальные сроки», - отметил Бауыржан Байбек.

print
  • Экс-главу МИД Великобритании призвали извиниться за шутку о мусульманках
  • Чиновнику в Алматы платили по $300 за незаконных гастарбайтеров
  • В Монголии 6 политических партий подали заявку на участие в парламентских выборах
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×