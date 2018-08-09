Турецкий холдинг построит в Ашхабаде отель с бизнес-центром

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив хякимлику города Ашхабада заключить с турецкой компанией «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» контракт на проектирование и строительство на пересечении проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави гостиницы с бизнес-центром «Garagum» с благоустройством прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документом предписано начать строительные работы в сентябре 2018 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в феврале 2021 года.