Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить аналог шенгенской визы

CA-NEWS (UZ) - В Центральной Азии может появиться аналог шенгенской визы. Переговоры по созданию азиатской Silk viza ведут Казахстан и Узбекистан, сообщают узбекские сми.

Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма сената парламента Узбекистана Алишер Курманов на межпарламентской встрече в Казахстане заявил, что Узбекистан планирует предоставить туристам стран Центральной Азии единую визу.

Ранее с предложением о предоставлении туристам единого документа для въезда выступала депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева. Она отмечала, что такая виза будет выгодна туристам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии.

По словам заместителя международного управления Комитета по развитию туризма Феруза Додиева, в Узбекистане эту инициативу приняли положительно.