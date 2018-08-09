Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить аналог шенгенской визы

- Узбекистан, общество
- 12:37, 09 августа 2018
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- Обновлено: 12:43, 09 августа 2018
CA-NEWS (UZ) - В Центральной Азии может появиться аналог шенгенской визы. Переговоры по созданию азиатской Silk viza ведут Казахстан и Узбекистан, сообщают узбекские сми.
Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма сената парламента Узбекистана Алишер Курманов на межпарламентской встрече в Казахстане заявил, что Узбекистан планирует предоставить туристам стран Центральной Азии единую визу.
Ранее с предложением о предоставлении туристам единого документа для въезда выступала депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева. Она отмечала, что такая виза будет выгодна туристам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии.
По словам заместителя международного управления Комитета по развитию туризма Феруза Додиева, в Узбекистане эту инициативу приняли положительно.