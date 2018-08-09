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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан вскоре могут внедрить аналог шенгенской визы
Предыстория: Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенгена»

CA-NEWS (UZ) - В Центральной Азии может появиться аналог шенгенской визы. Переговоры по созданию азиатской Silk viza ведут Казахстан и Узбекистан, сообщают узбекские сми.

Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма сената парламента Узбекистана Алишер Курманов на межпарламентской встрече в Казахстане заявил, что Узбекистан планирует предоставить туристам стран Центральной Азии единую визу.

Ранее с предложением о предоставлении туристам единого документа для въезда выступала депутат сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева. Она отмечала, что такая виза будет выгодна туристам, которые преодолевают огромные расстояния для знакомства с культурой Азии.

По словам заместителя международного управления Комитета по развитию туризма Феруза Додиева, в Узбекистане эту инициативу приняли положительно.

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