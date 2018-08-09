В детские дома Таджикистана не будут принимать социальных сирот

CA-NEWS (TJ) - У 40-летней Гулсум из района Кушониён нет своего жилья, она вынуждена проживать в доме своего отца. Несколько лет назад от безысходности она отдала двух своих детей в дом-интернат в районе Джалолиддина Балхи.

Этим летом дети приехали на каникулы в дом дедушки и возможно здесь и останутся: Гулсум позвонили из интерната и сказали, что назад детей не примут, так как семья Гулсум не считается нуждающейся. По ее словам, другим матерям-одиночкам, отдавшим своих детей на воспитание в дом-интернат, сказали то же самое. На основе решения Минобрнауки, с июля этого года в домах-интернатах останутся лишь сироты.

Сафар Давлат из управления образования Хатлонской области сказал 8 августа, что согласно новым правилам от 2017 года в дома-интернаты будут принимать лишь полных сирот и полусирот. «Потенциальные воспитанники должны иметь на руках решение суда о том, что действительно остались без полного попечения или попечения одного из родителей», - сказал он.

Сафар Давлат отметил, что решение обосновано тем, что в последнее время многие родители не желают самостоятельно воспитывать своих детей, и перекладывают эту ношу на государство.

Раджаб Шокиров, директор дома для детей-сирот района Джалолиддина Балхи сказал, что из 254 воспитанников 113 детей должны вернуться в свои дома или дома своих родственников. «Некоторые проживают в хороших условиях, а те, кто в разводе, получают алименты и пособия и не считаются нуждающимися», - сказал Шокиров.

Многих матерей-одиночек эта новость застала врасплох. Нозанин, жительница района Джалолиддина Балхи, говорит, что ее бывший муж находится на заработках в России, она не получает от него алименты. «Я отдала дочку в интернат от безысходности. Я не могла прокормить ребенка, дать ему образование. Я не знаю, что делать, если меня попросят забрать ее», - сетует женщина.

В Таджикистане 77 домов-интернатов, воспитанниками которых являются свыше 46 тыс детей.