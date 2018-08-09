Дело экс-акима Алматы: каким имуществом обладали Храпуновы

CA-NEWS (KZ) - Судебный процесс по дуле Храпуновых идет в Алматы. На скамье подсудимых кроме самих супругов оказались еще 10 человек. Все они обвиняются в хищении госимущества мошенничестве и других коррупционных преступлениях. Несколько лет назад в СМИ подсчитали, какими богатствами обладала семья экс-акима Алматы, передает Nur.kz.

В 2012 году в эфире программы «Час Бендицкого» на 31 канале, посвященной незаконной деятельности Виктора Храпунова, составили список объектов, которые были во владении четы в Алматы.

Тогда на суд зрителя представили 37 объектов в разных районах южной столицы. Они являются частью огромного состояния этой семьи.

Полный список объектов:

1) Здание детского сада № 186 в южной столице, по адресу: ул. Фурманова (ныне - проспект Назарбаева), 242 «а».

2) Земельный участок в микрорайоне «Самал-3».

3) 54 земельных участка под размещение наружной рекламы.

4) Здание поликлиники ветеранов Великой Отечественной войны.

5) Векселя городского акимата на сумму $15 млн, переданные в пользу английской компании «Delamore & Owl Group of Companies».

6) Комплекс «Дубовая роща» в государственном природном парке «Медеу».

7) Два земельных участка площадью 2,6 гектара в водоохранной зоне рек Есентай и Большая Алматинка.

8) Дачный дом с земельным участком ул. Горная, 616, г. Алматы, стоимостью 401 500 тенге ($1145).

9) Квартира № 8, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана – договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. – 52 886 000 тенге ($150 884).

10) Подземный гараж № 6 по ул. Луганского, дом 5 (продан – договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. – 2 782 000 тенге (около $8 тысяч). Квартира № 54, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана – договор к/п от 09.10.2008 г.), рыночная стоимость на 09.10.2008 г. – 39 648 000 тенге ($113 тысяч).

11) Подземный гараж № 16 по ул. Луганского, дом 5, рыночная стоимость на 22.01.2008 г. – 2 782 000 тенге ($8 тысяч). Квартира № 52, дом 160, по пр. Достык, г. Алматы (продана. Договор к/п от 26.11.2007 г.), рыночная стоимость на 26.11.2007 г. – 30 891 000 тенге ($88 тысяч).

12) Нежилое помещение с земельным участком, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, ч/а 12 (продано. Договор к/п от 24.0.2008 г.), рыночная стоимость на 24.10.2008 г. – 380 343 000 тенге ($1 млн).

13) Подземные паркинги (гаражи) №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, расположенные в г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, квартал № 555 (проданы. Договор к/п от 24.10.2008 г.), общая рыночная стоимость на 24.10.2008 г. – 24 380 000 тенге ($70 тысяч).

14) Земельный участок, г. Алматы, урочище Чимбулак, кадастр 20-315-944-057, площадь 0,24890 га, рыночная стоимость на 27.10.2011 г. – 11 350 000 тенге ($32 тысячи).

15) Жилой дом с земельным участком, г. Алматы, ул. Горная, 493, рыночная стоимость на 24.10.2007 г. – 295 815 000 тенге ($844 тысячи).

16) ул. Горная, 232, ч.1 - частный дом с земельным участком.

17) Земельный участок в урочище Шымбулак.

18) ул. Горная, 179 - частный дом с земельным участком.

19) ул. Горная, 181 - частный дом с земельным участком.

20) ул. Горная, 616 - частный дом с земельным участком.

21) ул. Горная, 177 - частный дом с земельным участком.

22) мкр. «Мирас», д.188/24 - частный дом с земельным участком.

23) пр. Аль-Фараби, 19/1, кв. А8 - частный дом с земельным участком.

24) пр. Аль-Фараби, 13, кв. А14 - частный дом с земельным участком.

25) пр. Аль-Фараби, 13, кв. А15 - частный дом с земельным участком.

26) ул. Фурманова, 242 - офисное здание.

27) Коттедж №7 (Шымбулак) + участок 186 м2.

28) Офисное здание - ул. Панфилова - ул. Гоголя, 113/56 + подземные гаражи.

29) Торговые помещения - ул. Жолдасбекова, восточнее ул. Фурманова - 705 м2.

30) Торговые помещения - «Самал-2», д. 67 площадью 116 м2, 141 м2, 175 м2, 53 м2.

31) Офисно-торговое помещение - ул. Гоголя, 117/127 площадью 1189 м2.

32) Зона отдыха «Лесная сказка» (Талгарский р-н, ущелье Котырбулак).

33) Здание детсада №270 (Бостандыкский р-н).

34) пр. Достык, 87В - 1618 м2.

35) ул. Наурызбай батыра, 52а.

36) Участки на ул. Горная и Мендикулова (севернее ул. Кажимукана) площадью 57 м2, 56 м2 и 809 м2.

37) Участок в садоводческом товариществе «Весновка» - 2226 м2.

Также в эфире передачи было сказано, что семья бывшего градоначальника обладает имуществом и за пределами Казахстана, например, в Швейцарии и США.

В то время создатели программы допустили, что представленный список может быть не полным.

Напомним, что под суд по делу Храпуновых попали еще 10 человек, связанных с семьей бывшего акима деловыми отношениями. Некоторые из подсудимых рассказали, что супруга бывшего мэра Лейла Храпунова оформляла свои компании на номинальных директоров