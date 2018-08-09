Туркменистан подал заявку на включение в реестр ЮНЕСКО природных объектов страны

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с директором кластерного офиса ЮНЕСКО (в Тегеране) Эстер Куиш-Ларош, завершающей свою дипломатическую миссию в стране, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В начале встречи представитель авторитетной международной организации выразила свою искреннюю признательность туркменской стороне за оказанные за эти годы содействие и поддержку в ее работе.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе научно-образовательную и культурную сферу, а также взаимодействие в области сохранения историко-архитектурных памятников. Было отмечено, что сегодня Туркменистан продолжает активную деятельность по подготовке ряда инициатив и предложений по включению во всемирный реестр ЮНЕСКО не только новых историко-культурных ценностей, но и уникальных природных объектов нашей страны. В этой связи, стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой и проведением в Ашхабаде в ноябре текущего года очередного заседания координационного комитета по серийной номинации объектов Шелкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В завершение встречи, туркменская сторона поблагодарила Эстер Куиш-Ларош за весомый вклад во всестороннее развитие традиционного сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО и высказала пожелания успехов в ее дальнейшей работе.