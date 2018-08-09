В монгольском аймаке Булган произошло землетрясение
- Монголия, происшествия
- 13:44, 09 августа 2018
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CA-NEWS (MNG) - Землетрясение магнитудой 3.7 баллов произошло утром 2 августа в местности Судрын хаяа, находящейся в 41 км от северо-запада центра сомона Тэшиг аймака Булган, об этом сообщил инженер отделения «Булган» Института геофизики и астрономии Б.Цогтоо.
Как передает Montsame некоторые местные жители почувствовали землетрясение, однако по данным председателя администрации аймака А.Эрдэнэдалай человеческие жертвы или ущерб не зафиксированы.
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