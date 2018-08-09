В монгольском аймаке Булган произошло землетрясение

CA-NEWS (MNG) - Землетрясение магнитудой 3.7 баллов произошло утром 2 августа в местности Судрын хаяа, находящейся в 41 км от северо-запада центра сомона Тэшиг аймака Булган, об этом сообщил инженер отделения «Булган» Института геофизики и астрономии Б.Цогтоо.

Как передает Montsame некоторые местные жители почувствовали землетрясение, однако по данным председателя администрации аймака А.Эрдэнэдалай человеческие жертвы или ущерб не зафиксированы.