В Душанбе туристическая милиция нашла и вернула американским туристам утерянные документы

CA-NEWS (TJ) - Туристическая полиция, созданная недавно при экологической милиции МВД Таджикистана, помогла американским туристам найти кошелек и документы.

Как сообщает официальный сайт МВД РТ, 8 августа на перекрестке улиц Рудаки-Техрон города Душанбе гражданин США Мэтью Пушел вместе с супругой и ребенком, оставил в такси «ДЭУ-Ланос» портмоне и документы.

Отмечается, что турист растерялся, и тут заметил автомашину туристической милиции, к сотрудникам которой обратился за помощью. Милиционеры отвели американца в центр «Безопасный город», где был вычислен автомобиль, услугами которого воспользовались туристы.

Милиционеры быстро разыскали владельца «ДЭУ-Ланос» Мухаммада Изатуллоева, кошелек и документы туристам были возвращения в целости и сохранности.

«Это моя оплошность, что я забыл кошелек и документы в такси, но я благодарен сотрудниками милиции, которые нашли утерянное за 20 минут», – сказал Мэтью Пушел.

По его словам, в качестве туриста он посещает Таджикистан вот уже второй раз, и получил от путешествий по стране множество положительных впечатлений.

Напомним, совсем недавно МВД сообщило создании при экологическом отделе МВД станы отделения туристической милиции.

Данное отделение создано по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Сотрудники отделения туристической милиции обязаны знать несколько иностранных языков, быть знакомыми с туристическим потенциалом страны.