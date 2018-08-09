Реабилитацией Нурекской ГЭС займется австрийская компания

CA-NEWS (TJ) - Энергохолдинг «Барки точик» выбрал из трех участников тендера на реабилитацию Нурекской ГЭС группу компаний ANDRITZ, головной офис которой находится в Австрии.

Международный тендер по реабилитации Нурекской гидроэлектростанции (первая фаза) был объявлен в конце августа прошлого года, сообщил «АП» в ОАХК «Барки точик».

«В тендере кроме компании ANDRITZ приняли участие еще две европейские компании. Условия и цены, предложенные ANDRITZ, были поддержаны тендерной комиссией», - сообщил источник.

Между тем, в пресс-релизе ANDRITZ заявлено, что в соответствии с принятым решением на восстановление и реабилитацию Нурекской ГЭС будет затрачено более 120 млн евро, и при этом, мощность электростанции, которая составляет сейчас 3 тыс. МВт, увеличится на 12%.

В конце прошлого года для реализации проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС, фаза 1» была собрана вся необходимая сумма $350 млн.

Для реализации проекта Международная Ассоциация Развития (МАР) выделит $225 млн, из которых $57 млн. в качестве гранта, остальное - в качестве льготного кредита.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) для реализации вышеназванного проекта выделил $40 млн в качестве кредита. Еще $60 млн в качестве кредита выделит Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Доля правительство Таджикистана в данном проекте составит $25 млн.

Проект первой фазы по реабилитации Нурекской ГЭС будет реализован в течение пяти лет.

После полной реабилитации Нурекской ГЭС выработка электроэнергии на объекте достигнет 3300 МВт.

Нурекская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а Нурекская каменно-набросная плотина высотой 300 м является второй по величине в мире. ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в стране.