Казахстанские эксперты проверят на прочность дома в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Эксперты центральной научно-исследовательской лаборатории АО «КазНИИСА» проведут вибродинамические испытания строящегося дома в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С рабочим визитом центральную научно-исследовательскую лабораторию АО «КазНИИСА» посетили директор по продажам и маркетингу Эркин Алимухамедов и главный технолог Кирилл Туляганов из узбекского домостроительного комбината Binokor.

«Ташкент, как и Алматы, относится к сейсмоопасным регионам - зона сейсмичности приравнена к 9-10 баллам. У нас разработаны нормативные документы для сейсмоопасного региона, с их учетом и проектируются все здания, однако натурных испытаний мы не проводим, к сожалению, нет соответствующего оборудования. Мы провели анализ рынка и оказалось, что натурные вибродинамические испытания проводят в СНГ только в Казахстане и России. Мы обратились в КазНИИСА, потому что институт имеет большой опыт работы в области сейсмостойкого строительства, а также специалисты института неоднократно проводили вибродинамические испытания в Узбекистане», - рассказал Эркин Алимухамедов.

Планируется, что в октябре текущего года группа казахстанских экспертов с помощью вибродинамической машины проведут испытания 9-этажного здания, воздействие на конструкцию будет приравниваться силе 9-бального землетрясения. По результатам проведенного испытания, будет принято соответствующее решение о возможности дальнейшей эксплуатации жилого дома в качестве типового проекта в рамках государственной программы «Доступное жилье в Узбекистане».

АО «КазНИИСА» - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства.