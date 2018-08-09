В Узбекистане начнутся продажи кроссовера Chevrolet Tracker

CA-NEWS (UZ) - 1 сентября текущего года на авторынке Узбекистана появится новый кроссовер Chevrolet Tracker. Об этом сообщает компания «Узавтосаноат».

На данный момент неизвестно, какую модель будут производить в стране – дореформенную или обновленную (глобальный Trax/Tracker пережил рестайлинг в 2016-м). При этом ожидается, что кроссовер будет оснащаться бензиновым мотором 1.8 с отдачей в 140 л.с., для «паркетника» предусмотрен полный привод.

В Узбекистане сегодня также выпускают вседорожник Chevrolet Captiva, однако, по информации местных СМИ, скоро эту модель снимут с производства.

Ранее сообщалось о том, что национальная автомобилестроительная марка Узбекистана "Ravon" готовит к премьере свой первый кроссовер в России. Предполагается, что презентация новинки пройдет в рамках Московского автосалона, который откроется в конце августа.

Между тем на данный момент поставки машин Ravon из Узбекистана в РФ остановлены: согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в июне-июле 2018-го дилеры марки не реализовали ни одного автомобиля. В минувшем месяце в российском офисе Ravon сообщили, что это временное решение, оно вызвано несколькими причинами. В частности, Ravon собирался пересмотреть цены для российского рынка.