Что конфисковали у ОПГ «Четыре брата», рассказали в суде

CA-NEWS (KZ) - Согласно приговору специализированного межрайонного уголовного суда Актюбинской области, у ОПГ «Четыре брата» конфисковали транспортные средства, передает Timeskz.kz.

У лидера преступной организации отобрали автомобиль марки Toyota Sequoia 2015 года выпуска. Известно, что машина зарегистрирована на мать Еркина Избасара.

У его сподвижника Аухата Калиева конфисковали 1 400 долларов или почти полмиллиона тенге. У Ногаева отобрали транспортное средство класса люкс - Mercedes-Benz GL 320.

Также под конфискацию попали более 11 КамАЗов, грузовая машина, более 100 000 литров дизельного топлива и окого 26 000 тонн сырой нефти. К тому же, с 18 подсудимых взыскали почти 1 500 000 тенге судебных расходов.

Ранее мы сообщали о том, сколько лет тюрьмы получили члены преступной организации. Лидеру «Четыре брата» дали 12 лет тюремного заключения. Аухат Калиев получил на год меньше, чем Еркин Избасар.

Экс замначальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов осужден на 5 лет и 3 месяца. Остальные подсудимые получили от 2 до 11 лет тюрьмы.