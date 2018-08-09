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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Армении задержали брата бывшего премьер-министра

CA-NEWS (CA) - Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала Генриха Абрамяна - брата бывшего премьер-министра страны Овика Абрамяна, сообщается на сайте ведомства. Задержанный проходит по уголовному делу о незаконном хранении оружия.

«В рамках находящего в ведении Специальной следственной службы уголовного дела по разгону акций протеста 1-2 марта 2008 года СНБ получила сведения о том, что на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян, фактически принадлежащего бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну и оформленного на Абика Геворяна, незаконно хранятся оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении

На объекте 6 августа были проведены обыски, в результате которых были изъяты три ручных пулемета, семь автоматов АК-74, две снайперские винтовки, другое вооружение и боеприпасы.

После обысков по подозрению в незаконном хранении оружия были арестованы Амбик Геворкян и Генрих Абрамян (бывший депутат парламента республики). Проводятся следственные мероприятия, в СНБ уточняют возможность использования оружия во время акций в 2008 году.

В пресс-центре заявили, что задержанных подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия. «Специальная следственная служба и СНБ проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для проверки источников приобретения оружия и их возможного применение во время событий 1-2 марта 2008 года», - говорится в сообщении.

Овик Абрамян занимал должность премьера Армении в 2014-2016 годах. В 2008-2011 годах он был спикером парламента, во время событий 1-2 марта 2008 года руководил предвыборным штабом экс-президента Сержа Саргсяна.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.

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