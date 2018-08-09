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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Израиль договорились сотрудничать в нефтегазовой сфере и агропроме

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана были проведены политические консультации с делегацией Израиля, которую возглавил заместитель генерального директора министерства иностранных дел Александр Бен Цви. Об этом сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с повесткой дня консультаций, стороны рассмотрели вопросы взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, в частности, в региональных вопросах, в политической и торгово-экономической областях взаимодействия. Стороны отметили нарастающий уровень партнерства и обменялись мнениями о возможности расширения взаимоприемлемого сотрудничества в таких напрвлениях, как инновации, ноу-хау и технологии.

В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений. В частности, стороны рассмотрели вопросы сотрудничества по линии международных организаций и взаимной поддержки инициатив сторон.

Говоря о взаимоотношениях в торгово-экономической области, стороны выделили сферы нефтегазовой и сельскохозяйственной промышленности, подчеркнув выгодное расположение Турменистана и природные ресурсы страны.

По окончании двусторонних политических консультаций, стороны подчеркнули приближающуюся важную дату – 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и обсудили вопросы по подготовке и организации мероприятий в честь праздничной даты.

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