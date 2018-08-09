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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Украины подарил сыну более миллиона гривен и часть дома под Киевом

CA-NEWS (CA) - Президент Украины Петр Порошенко подарил старшему сыну, народному депутату Алексею Порошенко 1,1 миллиона гривен ($40 тыс.) и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллиона гривен ($352 тыс.). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на имущественную декларацию Алексея Порошенко.

Согласно документу, сын президента получил часть прав в жилом доме с надворными постройками общей площадью 1331,7 кв.м.

Согласно декларации Петра Порошенко за 2017 год, 100% дома в Козине принадлежали ему. В декларации главы государства указывалось, что стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен ($1,1 млн).

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