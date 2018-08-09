Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство об освобождении экс-президента

CA-NEWS (CA) - Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство более чем 40 депутатов парламента об изменении меры пресечения экс-президенту страны Роберту Кочаряну, сообщила РИА Новости глава отдела по связям с общественностью ГП Аревик Хачатрян.

«Ходатайство об изменении меры пресечения Кочаряна отклонено. На данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, избрание несвязанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия», - сказала Хачатрян.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными.