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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Супругу президент Сирии госпитализировали с онкологическим заболеванием

CA-NEWS (CA) - Супругу президента Сирии Башара Асада госпитализировали в один из госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы государства в Twitter.

В сообщении говорится, что у Асмы аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Однако, как отметили в пресс-службе, врачам удалось диагностировать рак на ранней стадии.

Сейчас на процедуры свою супругу сопровождает сам президент арабской республики Башар Асад.

Супруга президента также обратилась к народу. Мотивирующий пост первой леди опубликовал официальный аккаунт президента страны в Twitter.

«Я из числа народа, научившего мир стойкости и силе духа. Моя решимость исходит из вашей решимости и выдержки, которую вы демонстрируете на протяжении долгих лет», – обратилась к гражданам Сирии Асма Асад.

Асме Асад через несколько дней – 11 августа – исполнится 43 года. Она — уроженка Лондона, дочь мусульман-суннитов, кардиолога и первого секретаря посольства Сирии в Великобритании. С будущим мужем, Башаром Асадом, она познакомилась в Лондоне, когда он проходил там ординатуру в качестве офтальмолога. Свадьбу они сыграли, не привлекая внимание общественности – она состоялась в 2000 году. Башару Асаду тогда было 35 лет, Асме – 25. Тогда же, в 2000-м Башар Асад стал президентом Сирии – этот пост он унаследовал от отца, Хафеза Асада, скоропостижно скончавшегося 10 июня 2000 года.

Асма родила от Башара Асада троих детей — двоих сыновей в 2001 и 2004 годах, а также дочь в 2003 году.

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