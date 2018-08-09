Супругу президент Сирии госпитализировали с онкологическим заболеванием

CA-NEWS (CA) - Супругу президента Сирии Башара Асада госпитализировали в один из госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы государства в Twitter.

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

В сообщении говорится, что у Асмы аль-Асад была обнаружена злокачественная опухоль молочной железы. Однако, как отметили в пресс-службе, врачам удалось диагностировать рак на ранней стадии.

Сейчас на процедуры свою супругу сопровождает сам президент арабской республики Башар Асад.

Супруга президента также обратилась к народу. Мотивирующий пост первой леди опубликовал официальный аккаунт президента страны в Twitter.

«Я из числа народа, научившего мир стойкости и силе духа. Моя решимость исходит из вашей решимости и выдержки, которую вы демонстрируете на протяжении долгих лет», – обратилась к гражданам Сирии Асма Асад.

"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."



السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 8 августа 2018 г.

Асме Асад через несколько дней – 11 августа – исполнится 43 года. Она — уроженка Лондона, дочь мусульман-суннитов, кардиолога и первого секретаря посольства Сирии в Великобритании. С будущим мужем, Башаром Асадом, она познакомилась в Лондоне, когда он проходил там ординатуру в качестве офтальмолога. Свадьбу они сыграли, не привлекая внимание общественности – она состоялась в 2000 году. Башару Асаду тогда было 35 лет, Асме – 25. Тогда же, в 2000-м Башар Асад стал президентом Сирии – этот пост он унаследовал от отца, Хафеза Асада, скоропостижно скончавшегося 10 июня 2000 года.

Асма родила от Башара Асада троих детей — двоих сыновей в 2001 и 2004 годах, а также дочь в 2003 году.