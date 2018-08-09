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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане День независимости отметят без военного парада

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 27-ю годовщину государственной независимости, которая отмечается 9 сентября, отпразднуют без военного парада и других шумных мероприятий, сообщает ТаджикТА в четверг.

«В этом году в Душанбе и других городах страны не будет военных парадов и праздничного шествия граждан в честь 27-й годовщины государственной независимости Таджикистана», - сообщили в правительстве республики.

В столичном комплексе «Наврузгох» 8 сентября запланирован концерт мастеров искусств республики, перед собравшимися ожидается выступление президента Таджикистана.
В государственных учреждениях страны, местных органах власти пройдут праздничные собрания, конкурсы, спортивные мероприятия.

Напомним, Таджикистан готовится грандиозно отпраздновать 30-ю годовщину Дня государственной независимости в сентябре 2021 года. В связи с этим остальные праздники страна будет отмечать не так масштабно.

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