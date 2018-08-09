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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Два парня в Алматы ловили «попутки» и обворовывали водителей

CA-NEWS (KZ) - В южной столице задержали двух молодчиков, которые занимались кражами в попутках, передает NUR.KZ .

По сообщениям УВД Алмалинского района, парни ловили такси и просили довезти их не так далеко. На дорогу они обычно тратили по 200-300 тенге ($1).

За время пути, они умудрялись обчистить водителя. В качестве добычи обычно били сотовые телефоны, кошельки и другие мелочи, которые представляют ценность.

Свои трофеи они закладывали в ломбарды.

Отметается, что старшему было 21, у него уже были проблемы с законом , а младшему - 19 лет. Иногда они действовали порознь.

По подозрениям полицейских, за воришками может числится как минимум 10 эпизодов.

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