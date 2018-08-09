В Казахстане состоялась торжественная церемония закрытия армейских международных игр

CA-NEWS (KZ) - Во всех этапах конкурсов, проходивших на территории казахстанской 40-й военной базы «Отар», военнослужащие вооруженных сил Республики Казахстан стали первыми. В торжественной церемонии закрытия принял участие первый заместитель министра обороны - начальник генерального штаба вооруженных сил РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев, передает nur.kz.

Мероприятие началось театрализованным представлением, незабываемые впечатления подарили музыкальные композиции в исполнении солистов центрального ансамбля национального военно-патриотического центра ВС РК. Под звуки фанфар ведущие пригласили в алфавитном порядке команды на сцену, где было объявлено чествование победителей игр. Призеры награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Напомним, что в текущем году на территории Казахстана в рамках Армейских международных игр проведены конкурсы «Мастера артиллерийского огня», соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и совершенно новый вид соревнований военных связистов «Уверенный прием».

Всего в играх приняли участие 18 команд из 12 государств – Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Сирии.