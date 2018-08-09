Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению членов «банды ГТА»

CA-NEWS (TJ) - Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению большинство членов «банды ГТА», которые расстреливали людей на трассе М-4 «Дон». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь инстанции Наталья Осипова.

Пожизненные сроки получили Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов. Еще один подсудимый, Зафарджон Гулямов, получил 20 лет колонии строгого режима. Всего на скамье подсудимых были девять человек. Четверо из них погибли в результате перестрелки в Мособлсуде в августе прошлого года. Дело в отношении них закрыто в связи с гибелью.

Судебный процесс по делу длился около двух лет. Члены банды, как признал суд, в 2012–2014 годах совершили 14 нападений на автомобилистов на трассе М-4 «Дон» в Московской области. Преступники останавливали автомобили при помощи разложенных на дороге шипов, расстреливали пассажиров и грабили их. Всего были убиты 17 человек, еще семеро пострадавших от нападений выжили. Преступникам вменяют преступления по статьям УК 105 (убийство), 209 (бандитизм),162 (разбой), 222 (незаконный оборот оружия) и 223 (незаконное изготовление оружия).

Название «банда ГТА» закрепилось за группировкой по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), герой которой грабил и убивал водителей.

Преступников задержали в ноябре 2014 года, при этом предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов был убит. Банду обнаружили на загородном участке руководителя управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова. Тот позднее дал следствию свидетельские показания о том, что сдавал Субханову в аренду хозяйственную постройку. Дело в отношении Староверова не возбуждали.

Президент на прицеле

Гособвинение пришло к выводу, что у нападавших был исключительно корыстный мотив — они угоняли автомобили убитых, похищали деньги и ценности; общая стоимость украденного составила не менее 17 млн руб. При этом деньги были нужны членам банды, чтобы устроить вооруженный переворот в Узбекистане, — это, как писала «Новая газета», следовало из изученных судом материалов следствия.

По меньшей мере одного из членов банды, Холика Субханова, в Узбекистане преследовали за экстремизм из-за проповедования салафитского учения. На следствии он показывал, что вместе с братом Ибайдулло Субхановым (предполагаемым лидером будущей «банды ГТА») «обучался в Пакистане в специализированном лагере в группе исламского джихада» - там братья тренировались стрелять из различного оружия, минировать, обезвреживать вооруженного противника. «Мы входили в джамаат - в боевую группировку в союзе исламского джихада, мы были воинами Аллаха, рядовыми членами. В случае нашей смерти мы стали бы шахидами», - говорилось в показаниях Холика Субханова, которые приводило издание.

После освобождения из тюрьмы в Узбекистане Субханов уехал в Москву, где к тому времени жил его брат Ибайдулло. Братья занялись вербовкой в собственную боевую группу. Убийства, угоны и ограбления помогали членам банды зарабатывать деньги; часть из них они тратили на оружие, еще часть - переводили в Пакистан «на военные нужды». Субхановы и их подельники жили в Солнечногорском районе Подмосковья, там же занимались стрельбой и рукопашным боем; в ходе тренировок они стреляли по мишеням с фотографией президента Ислама Каримова, писала «Новая газета». По мнению боевиков, президент «довел страну до нищеты».

При этом, давая показания в суде, один из участников банды Анвар Улугмурадов отказался от части своих слов и заявил, что к режиму Каримова относился хорошо. Холик Субханов до допроса в суде не дожил.

Адвокаты обвиняемых настаивали, что их подзащитные совершали нападения не по своей воле и никакого собственного мотива у них не было — лидер банды Ибайдулло Субханов принуждал их к преступлениям, угрожая убийством.

Инцидент в лифте

1 августа прошлого года члены банды устроили перестрелку с силовиками прямо в здании Мособлсуда, куда их доставили на очередное заседание. Вопреки инструкции пятерых обвиняемых сопровождали в суд всего двое конвоиров, одна из которых — женщина; в зал заседаний их везли на лифте. В итоге конвоируемые напали на полицейских и завладели их оружием. Конвоиры смогли вызвать подкрепление. Когда лифт прибыл на третий этаж суда, сотрудники Росгвардии открыли огонь по вооруженным обвиняемым.

Трое - Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Холик Субханов - погибли на месте. Еще двое были госпитализированы, один из них - Фазлетдин Хасанов - скончался в больнице 12 августа. До приговора дожил лишь один из нападавших - Зафарджон Гулямов.

По факту инцидента СКР возбудил дело о халатности (ст. 293 УК). Следствие по делу завершено, сообщил комитет в четверг, 9 августа. Обвинение предъявлено четверым офицерам МВД, отвечавшим за доставку в суд членов банды: это командир роты охраны и конвоирования, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя.