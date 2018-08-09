В Алматы на протяжении 7 лет мать избивала и прятала от людей 13-летнюю дочь

CA-NEWS (KZ) - В Алматы близкая знакомая семьи Дианы Ивановой, история которой уже несколько дней гремит на всю страну, выступила перед журналистами, рассказав, что 7 лет мать девочки искусно скрывала ее от посторонних глаз, передает Zakon.kz.

Галия Рахимова, знакомая с Аней Ивановой - матерью Дианы более 15 лет, сейчас пребывает в сильном шоке. 7 лет она считала, что девочка находится в России у бабушки, и ничто не навело ее на подозрение об обратном, хотя женщина периодически бывала в гостях у этой семьи.

«Мы помогали этой семье всегда, продуктами, вещами. Они считались неблагополучной семьей. Детей ее всех я видела до последнего, пока мама ее не уехала в Россию. Когда приехала, Дианы нет. Я спросила, где Диана. Она сказала, что ее мама увезли в Россию, там ей будут давать образование, все будет хорошо. Ну и мы без всякого. И продолжали ездить сюда к ней, но ребенка я не видела. И вот позавчера выясняется, что 7 лет она ребенка удерживала, 7 лет взаперти, такое насилие над ним шло, издевались, били, кушать не давали, говорят. Я в шоке», - рассказала Галия.

По словам женщины, две другие дочки Ани - старшая Оксана и младшая София никогда ни на что не жаловались, когда она приезжала к ним.

«Они всегда улыбались, довольные, мы сидели с ними кофе пили, чай, Даже никакого подозрения не было, что ребенок лежит в этом шифоньере весь истерзанный, избитый... ...Никаких не звуков, ничего не было», - сказала Галия Рахимова.

После сюжета о ребенке на телеканале она приехала к Ане, стала расспрашивать соседей. Выяснила, что год назад Диана, избитая, с пластиковой бутылкой, привязанной к сломанной руке, пыталась спрыгнуть с балкона, чтобы сбежать от матери, звала на помощь. На улице находились соседки, которые отговорили ее. Тогда девочку возили на экспертизу, снимали побои, но потом ребенка опять вернули матери. Одна соседка написала заявление в полицию, но дело не сдвинулось. Эту ситуацию никто не взял на контроль, никто не проследил, чтобы девочке оказали дальнейшую помощь. После этого соседи слышали, что в квартире семьи Ивановых бьют ребенка, но не вмешивались.

«У нее вспыльчивый характер. Может быть она невзлюбила этого ребенка из-за отца, за счет этого отца она попала в тюрьму... ...Девочка на самом деле хорошенькая была, что он сделала с ребенком...», - говорит друг этой семьи.

Также женщина узнала, что Диана назвала 12 мужских имен, которые якобы ее насиловали. Первое имя - Игорь - сосед, к которому мать уводила девочку, если узнавала, что к ней придут гости или проверка.

Мамой, бабушкой Диана называет совсем чужих людей. Девочке сейчас 14 лет. В 1,5 года, когда родную мать посадили в тюрьму за распространение наркотиков, ребёнок попал в детский дом. Через пять лет, выйдя на свободу, мать забрала дочь не от большой любви, а только для того, чтобы получить комнату в общежитии. Уже через два месяца девочка была избита родной бабушкой. Многочисленные черепно-мозговые травмы, внутричерепная гематома, перелом косой плечевой кости так началась жизнь с родными матерью и бабушкой. Всё тело девочки в шрамах, половины ушной раковины нет.

Обследования выявили у Дианы посттравматические очаги эпилепсии. Приступ может случиться в любой момент. Кроме того, специалисты констатировали отставание в умственном и физическом развитии. Но и это ещё не всё.

«Психолог с ней играла, разговаривала, и тут ребёнок заявляет: я знаю, что такое мужской половой орган. Я упала со стула. Она со мной об этом вообще не говорила. Психолог на меня смотрит: вы где этого ребёнка взяли?», - продолжает Надежда Барсукова, которая когда-то была знакома с матерью Дианы.

Осмотр гинеколога подтвердил, что ребёнок не лжёт: у Дианы были рубцы во влагалище. Позже, когда девочке дали блокнот, чтобы она описала всё, что происходило дома, Диана перечислила 12 мужчин, которым мать отдавала её за 200, 800 тенге.