Президент Туркменистана впервые с 2006 года показался с седыми волосами

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оставил свой фирменный черный цвет волос перейдя к проблеску седины - это шаг будет тщательно проанализирован в стране, славящейся культом личности главы государства, сообщает AFP.

На фотографии, опубликованной в четверг на первой полосе государственной газеты «Нейтральный Туркменистан» Гурбангулы Бердымухамедов впервые, с тех пор как пришел к власти в 2006 году, предстал с густой шевелюрой, припорошенной сединой.

Телевизионные кадры с участием 61-летнего туркменского лидера, встретившегося с новым послом Казахстана, также подтвердили изменения.

Новый образ Бердымухамедова знаменует собой разрыв с его покойным предшественником Сапармуратом Ниязовым, который в 1999 году появился на публике с каштановыми волосами после того, как раньше появлялся с седыми. Изменение цвета волос Ниязов объяснил тем, что после перенесённой в 1997 году операции на сердце он обратился к китайскому целителю из-за выпадения волос, после чего цвет волос переменился.