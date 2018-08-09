РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Россельхознадзор разрешил нескольким компаниям Беларуси ввоз шампиньонов

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз шампиньонов в Россию для трех компаний Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор считает целесообразным сохранить введенные с 24 июля 2018 года ограничения на поставки грибов шампиньонов из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации», - заявили в Россельхознадзоре.

Ведомство отмечает, что ограничения не будут касаться поставок компаний «Бонше», «СОВ Агро-продукт», и «Грибоедофф».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов. Отмечается, что Россельхознадзор, при проведении контроля белорусских шампиньонов, обнаружил, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.

Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции еще с одного белорусского предприятия.

Согласно документу, опубликованному на сайте, в твороге, произведенном на предприятии «Мозырские молочные продукты» были повторно обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Ограничения вступили в силу 7 августа.

В Россельхознадзоре уточнили, что при поступлении в Россию продукции данного предприятия, отгруженного до даты введения запрета, «решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме».

print
  • Из Грузии пытались вывезти в Узбекистан подделки медикаментов для больных гемофилией
  • В Монголии кредит директора группы «Жаст» в $98 млн вынуждено погасить предприятие «Эрдэнэт»
  • Узбекистан и Кыргызстан описали два участка границы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×