Россельхознадзор разрешил нескольким компаниям Беларуси ввоз шампиньонов

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз шампиньонов в Россию для трех компаний Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор считает целесообразным сохранить введенные с 24 июля 2018 года ограничения на поставки грибов шампиньонов из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации», - заявили в Россельхознадзоре.

Ведомство отмечает, что ограничения не будут касаться поставок компаний «Бонше», «СОВ Агро-продукт», и «Грибоедофф».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз белорусских шампиньонов. Отмечается, что Россельхознадзор, при проведении контроля белорусских шампиньонов, обнаружил, что на некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.

Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз молочной продукции еще с одного белорусского предприятия.

Согласно документу, опубликованному на сайте, в твороге, произведенном на предприятии «Мозырские молочные продукты» были повторно обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Ограничения вступили в силу 7 августа.

В Россельхознадзоре уточнили, что при поступлении в Россию продукции данного предприятия, отгруженного до даты введения запрета, «решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме».