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  9 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Какие документы планируют подписать на Каспийском саммите

CA-NEWS (KZ) - 12 августа на Каспийском саммите в Актау планируется подписание ряда документов, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

Отмечается, что согласованная пятью сторонами повестка дня Пятого Каспийского саммита содержит три основных вопроса:

1. Правовой статус Каспийского моря.

2. Вопросы сотрудничества на Каспии:

- экономика и транспорт;

- экология и защита биоресурсов;

- безопасность.

3. Региональная и глобальная международные тематики.

По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, в преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.

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