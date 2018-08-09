Какие документы планируют подписать на Каспийском саммите

CA-NEWS (KZ) - 12 августа на Каспийском саммите в Актау планируется подписание ряда документов, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
Отмечается, что согласованная пятью сторонами повестка дня Пятого Каспийского саммита содержит три основных вопроса:
1. Правовой статус Каспийского моря.
2. Вопросы сотрудничества на Каспии:
- экономика и транспорт;
- экология и защита биоресурсов;
- безопасность.
3. Региональная и глобальная международные тематики.
По приглашению Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Напомним, в преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.