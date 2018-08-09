В Таджикистане поддерживают идею введения «шелковой визы» между странами Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Инициатива внедрения «Шёлковой визы» между странами Центральной Азии очень интересна для Таджикистана, и, по моему убеждению, ее поддержат и в правительстве и в парламенте Таджикистана, заявил в интервью «ASIA-Plus» глава комитета по международным делам, общественным объединениям и информации нижней палаты парламента республики Олим Салимзода.

«Наш президент Эмомали Рахмон со дня приобретения независимости государств региона выступает за тесную интеграцию стран Центральной Азии, за устранение искусственных барьеров на пути туристов, товаров и услуг. Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что Таджикистан поддержит внедрение «шелковой визы» между странами Центральной Азии», - отметил депутат.

По его словам, от внедрения такой визы в выигрыше останутся все: и иностранные туристы и государства региона.

«Иностранные туристы за один приезд могут ознакомиться с уникальной культурой народов региона, историческими и культурными памятниками, достопримечательностями природы, а страны региона могут получить большие доходы от туризма», - сказал он.

По словам депутата, внедрение такой визы послужит реализации планов правительства Таджикистана существенно увеличить поток иностранных туристов в нашу страну и продажу продукций таджикских ремесленников в Год развития туризма и народных ремесел.

Ранее создать «шелковую визу» для привлечения туристов из-за рубежа Узбекистану предлагала председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Казахстана, дочь президента страны Дарига Назарбаева.

Председатель комитета по вопросам международных отношений и туризма сената парламента Узбекистана Алишер Курманов на межпарламентской встрече в Казахстане заявил, что Ташкент планирует предоставить туристам стран Центральной Азии единую визу.