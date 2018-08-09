Китайские эксперты прибудут в Монголию для реализации проекта по улучшению среды обитания

CA-NEWS (MNG) - Китайские эксперты прибудут в Монголию на следующей неделе, чтобы провести исследования в рамках реализации проекта по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя, именуемого «мазаалаем». Об этом 9 августа заявил представитель министерства окружающей среды и туризма Монголии Нармандахын Жамъянхуу в интервью для Xinhua.

В составе группы будут 7 экспертов из Китайской академии лесного хозяйства. Они проведут полевое обследование в заповеднике на юго-западе Монголии, где обитают бурые гобийские медведи. В настоящее время в Монголии обитает всего 28 видов гобийского бурого медведя.

Напомним, в апреле текущего года Монголия и Китай подписали соглашение об оказании технической помощи в реализации проекта по улучшению среды обитания и защиты бурого гобийского медведя.

Общая сумма технической помощи Китая составляет $16 млн.