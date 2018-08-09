Таджикистан и Узбекистан договорились о военном сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Министры обороны Узбекистана и Таджикистана Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо во вторник подписали в Ташкенте план двустороннего сотрудничества на 2018 год, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.

По данным пресс-службы, документ подписан во время визита в Узбекистан военной делегации Таджикистана. На переговорах в Ташкенте стороны обсудили перспективы развития узбекско-таджикского сотрудничества в сфере обороны, укрепления взаимовыгодных связей в военном направлении, а также обеспечения безопасности в Центральной Азии.

«По итогам переговоров подписан план межведомственного сотрудничества на 2018 год, направленный на дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе визита таджикская делегация также посетила Академию Вооруженных сил Узбекистана, где ознакомилась с методикой подготовки военных кадров командного и штабного звена, а также подготовкой летного состава в Джизакском высшем военном авиационном училище, добавили в Минобороны.

«Реалии сегодняшнего дня диктуют необходимость активизировать взаимодействие в формате многопланового сотрудничества, которое имеет значение для обеспечения безопасности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии», – приводит слова Азизова пресс-служба Минобороны.

В марте во время визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева министерства обороны двух стран впервые подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Кроме того, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузов и военного контингента через территории государств.