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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде задержана группа лиц, за деньги помогавшая абитуриентам поступить в вузы

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана задержали в Самаркандской области группу лиц, пытавшихся помочь абитуриентам во время вступительных экзаменов, — так называемый «бункер». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил медиацентр Генпрокуратуры.

Правоохранительные органы вышли на след группы, когда один из ее членов ­­­Маъруф Нурмуродов был задержан с поличным при получении аванса в размере 3000 долларов. По версии следствия, группу сформировал Аброр Акрамжонов.

«Акрамжонов занимался поиском клиентов, т. е. поступающих, готовых заплатить. Учкун Авезов отвечал за подбор способных парней и девушек для решения тестовых заданий за других абитуриентов. Следствие выявило таких 10. Если они были хоть немного похожи внешне на своих клиентов, то вместо них сдавали экзамены. А если нет, то с помощью средств связи помогали решать тесты», — сообщается в видеорепортаже.

В ходе осмотра квартиры подозреваемых обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 23 гражданских паспорта и 97 цветных копий, 13 регистрационных листов, 2 листа со списком абитуриентов и другие документы, отмечается в сообщении.

7 августа в отношении участников группы возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество в значительном размере по предварительному сговору группой лиц", "Соучастие в преступлении" и "Дача взятки" УК РУз.

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