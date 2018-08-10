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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За полгода население Казахстана увеличилось на 115 тысяч человек

CA-NEWS (KZ) - К 1 июля 2018 года количество жителей страны составило уже 18,27 млн человек. Это на 115 тысяч больше, чем в начале года, сообщает мониторинговое агентство EnergyProm. Жителей городов стало больше на 105,5 тысячи человек, сёл – на 9600.

Естественный прирост за полгода составил 125,9 тысячи человек, а 10,8 тысячи человек – миграционные потери страны.

Численность городского населения выросла с начала года на 1% (плюс 105,5 тысячи человек), до 10,53 млн. Наивысший показатель прироста у Шымкента – 53,8 тысячи человек.

Число сельских жителей за полугодие увеличилось лишь на 0,1% (всего плюс 9,6 тысячи человек), до 7,74 млн казахстанцев к июлю 2018 года.

К началу 2018 года сельские жители составляли лишь 42,6% от всех казахстанцев против 42,8% годом ранее, 45,1% – пять лет назад и 46,9% – десять лет назад.

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