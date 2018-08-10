В МИД Туркменистана состоялись переговоры с главой Торгово-промышленной палаты ОЭС

CA-NEWS (TM) - В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным секретарём Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адемом Кула, прибывшим в страну с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале встречи, руководитель ТПП-ОЭС поблагодарил туркменскую сторону за теплый прием и выразил признательность за осуществляемое сотрудничество.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях партнерства, обозначив в их числе торгово-промышленную сферу. Также, генеральный секретарь ТПП-ОЭС представил со своей стороны предложение по поводу проведения в Стамбуле брифинга, посвященного осуществляемому проекту строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), а также прокладки линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Гость отметил, что проведение подобного мероприятия вызовет интерес других стран-членов Организации экономического сотрудничества.

В завершение встречи, туркменская сторона пообещала рассмотреть предложения ТПП-ОЭС и поблагодарила за проводимую работу, которая способствуют большей узнаваемости Туркменистана на мировой арене.