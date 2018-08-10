Узбекистан построит на юге Таджикистана медицинский комплекс

CA-NEWS (TJ) - Узбекистан построит на юге Таджикистана современный медицинский комплекс на 200 коек, сообщили в АО «Узбекнефтегаз», которому поручено строительство объекта.

Согласно информации, комплекс будет построен на безвозмездной основе, после чего будет передан в собственность таджикской стороне.

Грузовая автоколонна из Бухары с материалами, спецтехникой и оборудованием, предназначенными для строительства медицинского комплекса в соседнем Таджикистане, пересекла узбекско-таджикскую границу в четверг.

В состав автоколонны, которая отправляется для реализации первого этапа строительства, вошли, в числе других, экскаватор, трейлер, бытовые вагоны для инженерно-технических работников. Также в составе колонны автобус, который везет в соседнюю страну 15 специалистов, в числе которых механизаторы, основные рабочие по земельным и подготовительным работам строительного объекта.

Строительство современного медицинского комплекса в Хатлонской области будет осуществлено в рамках реализации постановления президента Узбекистана «О мерах по расширению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан» и договоренности, достигнутой между правительствами двух стран.

Между тем, согласно другому Соглашению в ответ Таджикистан построит в Ферганской долине Узбекистана дошкольное образовательное учреждение, которое впоследствии будет передано в собственность узбекской стороне.

«Узбекнефтегаз» - узбекская холдинговая корпорация, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией нефти и газа. Крупнейшая государственная компания в Узбекистане.