В Астане строятся новые здания посольства Китая, Южной Кореи, Узбекистана и Беларуси

CA-NEWS (KZ) - В Астане строятся новые здания посольства Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Узбекистана и Беларуси, передает Tengrinews.kz.

О том, что здание дипломатического представительства Китая будет выдержано в китайском национальном стиле, стало известно еще в 2014 году. Такими планами с министерством иностранных дел Казахстана поделились китайские дипломаты.

В 2014 году депутаты рассматривали законопроект о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств. Тогда сенаторы обратили внимание представителей МИД РК на то, что здание посольства КНР не должно выбиваться из общей архитектуры Астаны и не должно быть слишком высоким.

Судя по эскизу, на территории строятся несколько зданий различной высоты, одно из них напоминает жилой комплекс. Строительство посольства Китая планируют завершить к октябрю 2020 года.

Для нового здания посольства Китая выделено 3 гектара на условиях аренды сроком до 49 лет. По соглашению между правительствами стран китайская сторона предоставляет Казахстану земельные участки в Пекине под строительство резиденции посла и строительство зданий посольства Казахстана также на 49 лет.

Совсем рядом со зданием посольства Китая идет строительство посольства Узбекистана. Строительство на данный момент проходит еще на начальных этапах.

Кроме того, также неподалеку строят здание посольства Республики Беларусь. Его планируют построить к июлю 2019 года.

Здание посольства Южной Кореи появится в этом же районе Астаны. Строительство уже близко к завершению. Здание планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.

Масштабное строительство новых зданий проходит по проспекту Тауелсыздык.