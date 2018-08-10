В Казахстане начата модернизация правоохранительной системы

CA-NEWS (KZ) - По поручению Нурсултана Назарбаева в Казахстане начата модернизация правоохранительной системы. Об этом 10 августа сообщил заведующим отделом правоохранительной системы администрации президента Алексей Калайчиди на заседании общественного совета города Алматы, передает Tengrinews.kz.

«По поручению главы государства, данному 30 мая текущего года на заседании Совета Безопасности мы сформировали 3 рабочие группы и приступили к очередному этапу модернизации правоохранительной и судебной системы. Реформирование силовых структур – всегда сложный процесс, основанный на глубоком анализе, ожиданиях общества, мировом опыте и возможностях государства. Прогресс не стоит на месте. Что эффективно работало вчера, может не приносить таких же результатов сегодня. И я хотел бы поблагодарить Общественный совет Алматы за их предложения по реформированию МВД», - сказал Алексей Калайчиди.

На общественном совете в Алматы были презентованы результаты деятельности рабочих групп, определены имеющиеся проблемные точки в деятельности МВД, их первопричины, а также видение по изменению ситуации и повышению уровня доверия населения.

Калайчиди отметил, что вопрос доверия к полиции, низкая оперативность ОВД, рост преступности, неэффективное патрулирования отражены в качестве ключевых рекомендаций, выдвинутой общественным советом города Алматы. Совокупность этих проблем определяется как «недостаточная эффективность работы полиции».

3 августа Общественный совет направил рекомендации по реформе МВД в администрацию президента. Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по рекомендации общественного совета снесут капитальные заборы перед РОВД и откроют фронт-офисы.