В Таджикистане журналист в суде борется против домогательств на улице

CA-NEWS (TJ) - Впервые жалоба жительницы Душанбе на сексуальное домогательство и нецензурные выражения со стороны молодых людей в кратчайшие сроки направлена в суд. Журналист Радио Озоди Афсона Акобиршоева обратилась 7 августа с жалобой на имя главы МВД и в тот же день жалоба была направлена в суд района Исмоили Сомони.

Жалоба рассматривается по ст 460 Кодекса об административных правонарушениях (Злостное хулиганство). По словам Афсоны, утром 6 августа по дороге на работу, которая пролегает мимо реставрирующегося комплекса «Кохи Вахдат», несколько строителей, занятых на этом объекте, начали словесно домогаться ее, при этом не стесняясь в выражениях.

Поначалу девушка хотела пропустить все сказанное мимо ушей и не обращать внимания на строителей, которые своим поведением больше походили на "озабоченных существ": они стонали, имитируя оргазм, свистели, выкрикивали нецензурные слова в ее адрес. «Когда я достала из сумки телефон, чтобы снять всю эту дикую картину, они разбежались, но один из строителей подошел ближе, расстегнул ширинку брюк и даже намеревался продемонстрировать половой орган», - говорит журналист.

По ее словам, все происходящее ее возмутило и оскорбило, девушка решила написать жалобу в милицию. Обратилась в ОМВД Сомони, но там должным образом не отреагировали на заявление, поэтому Афсона решила на следующий же день напрямую обратиться к министру внутренних дел страны. По поручению главы МВД началась проверка жалобы, милиция нашла этих строителей и допросила их. Сейчас дело направлено в суд Сомони. "Поначалу строители не признавались, мол, ничего не говорили непристойного, потом все-таки сознались и начали просить прощения. Я сказала, что мне их извинения не нужны, и я буду добиваться их привлечения к ответственности по закону", - сказала Афсона.

По словам Афсоны Акобиршоевой, в суде требуют наличие хотя бы одного свидетеля той утренней картины. «Это нелегко, ведь на тот момент рядом никого не было, тем более это все происходило не на главной улице. Даже камер видеонаблюдения на той улице нет. Несмотря на это, я буду до конца бороться, чтобы привлечь к ответственности тех молодых людей», - поделилась девушка.

Источник в ОМВД Сомони сообщил 8 августа, что это первая жалоба девушки на харассмент на улице.

В июле этого года группа женщин обратилась к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой защитить их «от хамских, оскорбительных, унижающих честь и достоинство действий по отношению к женскому полу со стороны мужской части населения». Под обращением подписались свыше 50 столичных жительниц. Мэр отреагировал: он создал рабочую группу, которая будет следить за поведением мужчин на улицах и решать проблемы домогательств и приставаний. В ее составе – представители гражданского общества, правоохранительных структур, Комитетов по делам женщин и молодежи.