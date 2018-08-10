Эстония ввела бесплатный проезд на автобусах в большинстве регионов страны

CA-NEWS (CA) - Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами, сообщила агентству AFP министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.

Тем самым, по ее словам, власти страны хотят остановить уход сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей гражданами страны.

Решение о переходе или отказе от бесплатного транспорта каждое уездное самоуправление принимало отдельно. И в итоге четыре уезда (самый крупный — Харьюмаа, а также Рапламаа, Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа) решили пока оставить плату за проезд на своих автобусных линиях. Пока, потому что, по словам министра, позже они смогут пересмотреть свое решение и при желании присоединиться к всеобщей системе билетов за ноль евро.

Нововведение потребует дополнительных бюджетных средств. Однако, по словам министра экономики и коммуникации, деньги имеются. «Ранее государственные дотации на эти линии составляли около 2/3, а сейчас стоимость билетов на 100% покрывается государством, - говорит Кадри Симсон. - Деньги на бесплатный общественный транспорт заложены в плане бюджета страны на 2019–2023 годы».

Междугородние автобусные перевозки так и останутся коммерческими, то есть необходимо будет покупать билет. Также бесплатный проезд не распространяется на поезда, паромы, самолеты и автобусные линии, которые находятся в администрации местных самоуправлений. Те автобусы, в которых не надо будет платить, снабдят специальным знаком.

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. В отличие от Таллина, общественным транспортом в 11 эстонских уездах, отменивших плату за проезд, могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов.