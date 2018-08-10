В Узбекистане около 100 сотрудников Бюро принудительного исполнения подверглись нападению со стороны граждан

CA-NEWS (UZ) - Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана обнародовала информацию относительно нападений на исполнителей и инспекторов Бюро принудительного исполнения со стороны граждан. По официальным данным, почти 100 сотрудников бюро подвергались нападению со стороны должников коммунальных услуг в этом году.

20 июля сообщалось о том, что 19 июля сотрудник Бюро принудительного исполнения Андижанского района одноименной области при Генпрокуратуре Узбекистана Бахром Хакимкулов подвергся ножевому нападению со стороны местного жителя и лишь на днях выписан из больницы. 20 июля в РОВД Андижанского района сообщали о том, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

На дня пресс-служба Генеральной прокуратуры республики обнародовала видеосюжет, в котом сообщается, что 96 сотрудников БПИ – исполнители и инспекторы – подвергались нападению со стороны должников коммунальных услуг в этом году.

– По 34 случаям возбуждены уголовные дела по статье «оказание сопротивления представителю власти». Кроме того, имеются более 20 административных дел. Остальные дела находятся на стадии изучения, – сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ центрального аппарата бюро Фаррух Ташпулатов.

Как отметил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ центрального аппарата Бюро принудительного исполнения Фаррух Ташпулатов, инспекторы имеют информацию об агрессивных потребителях на своей территории. "Поэтому в случае необходимости защиту инспекторов обеспечивают инспекторы профилактики органов внутренних дел. Кроме того, сотрудники БПИ защищены законом", - говорит он.

Бюро принудительного исполнения было создано при Генпрокуратуре согласно указу президента Шавката Мирзияева от 29 мая 2017 года. Бюро контролирует своевременность платежей за энергоресурсы. В случае несвоевременной оплаты за газ и электричество, инспекторы бюро имеют право изымать имущество у должников.