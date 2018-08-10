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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Африке могут появиться единая валюта и общий Центробанк

CA-NEWS (CA) - Общий центральный банк Африки будет основан к 2043 году вместе с единой африканской валютой. Об этом заявил руководитель Центробанка Египта Тарек Амер по итогам форума Ассоциации Центральных банков Африки в Шарм-эш-Шейхе, египетское агентство МЕНА.

«Ассоциация действительно начала делать шаги по направлению к этой большой цели: мы приступили к разработке правил и мер, которые позволят создать Африканский центральный банк и единую африканскую валюту», - сказал Амер.

Глава Центробанка Египта полагает, что единая валюта континента может появиться в 2043 году, так как для этого понадобятся «согласие и политическая воля лидеров африканских государств, а также достижение определенных экономических и финансовых показателей». Среди таких показателей он назвал уровень экономического роста, уровень инфляции и валютных резервов, дефицит бюджетов, платежные балансы, а также законодательную базу.

Как отмечает издание The Egyptian Gazette, в Ассоциацию Центральных банков Африки входит 40 стран африканского континента. Цели ассоциации - осуществление программы валютного сотрудничества Африканского союза для стимулирования и развития финансовой политики в Африке.

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