В центре Бишкека произошел взрыв, есть пострадавший
- Кыргызстан, происшествия
- 14:19, 10 августа 2018
- Просмотров: 690
CA-NEWS (KG) - На пересечении улиц Исанова и Рыскулова города Бишкек 10 августа произошел взрыв.
Как сообщила пресс-служба МВД, в 11:28 в милицию поступил звонок о том, что возле дома №98 на улице Исанова были слышны хлопки.
На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.
Сообщалось, что при взрыве пострадал мужчина. Жертв нет, сообщили в милиции.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком