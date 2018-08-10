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  10 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В центре Бишкека произошел взрыв, есть пострадавший

CA-NEWS (KG) - На пересечении улиц Исанова и Рыскулова города Бишкек 10 августа произошел взрыв.

Как сообщила пресс-служба МВД, в 11:28 в милицию поступил звонок о том, что возле дома №98 на улице Исанова были слышны хлопки.

На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты.

Сообщалось, что при взрыве пострадал мужчина. Жертв нет, сообщили в милиции.

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