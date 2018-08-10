Минтранс Монголии составляет чертежи строительства автодороги для которого АБР выделило $60 млн

CA-NEWS (MNG) - Для проведения ремонтно-восстановительных работ на автодорогах «Улан-Батор-Дархан» и «Дархан-Алтанбулаг» было подписано соглашение реализация проекта «Развитие, ремонта и восстановление региональных автодорог» между правительством Монголии и Азиатским банком развития (АБР), в рамках которого АБР предоставляет льготный кредит в размере $60 млн, передает Montsame.



В соответствии с этим министр дорожно-транспортного развития Ж.Бат-Эрдэнэ встретился со специалистами проекта в целях быстрого и эффективного проведения проектных работ и решения актуальных проблем. Также стороны обменялись мнениями о внесении изменений и дополнений в проект.

В ходе встречи министр выразил благодарность успешной реализации проекта «Развитие западной вертикальной автодороги» на кредитные средства АБР. Он также выразил сожаление по поводу аннулирования судом одного пакета проектов из четырех, осуществляемых АБР, и предложил инвестировать остаток кредитных средств в строительство автодорог международного уровня, 11 пунктов по сбору оплаты проезда, автодороги в обход центра аймака Баян-Улгий, и железобетонного моста длиной 200 метров.

Ж.Бат-Эрдэнэ сообщил на встрече, что его министерство разрабатывает план и чертежи расширения проезжей части до 8.5 м, толщины покрытия - до 7 см, ширины защитной дамбы - до 11м, и полной модернизации мостовых и тоннельных сооружений автодороги «Улан-Батор-Дархан-Сэлэнгэ-Алтанбулаг».

В связи с этим, он предложил поддержать в решении и финансировании строительства автодороги «Улан-Батор-Дархан-Сэлэнгэ-Алтанбулаг» в соответствии с новыми чертежами Минтранса и обратить внимание на необходимость начать строительные работы с весны 2019 года.

Специалисты АБР выразили мнение решить в первую очередь вопрос выделения средств на строительство новых пунктов по сбору оплаты проезда и в дальнейшем обсудить и другие вопросы.